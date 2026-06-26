В Дагестане задержан подросток, создавший крупнейшее сетевое террористическое сообщество

В Дагестане задержали 17-летнего подростка, который создал и администрировал крупнейшее международное сообщество приверженцев террористических организаций.

Как сообщает Следственный комитет РФ, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах.

По данным ведомства, террористическая деятельность фигуранта координировалась и финансировалась украинскими спецслужбами. Подростка подозревают в вербовке несовершеннолетних для подготовки нападений на школы, терактов и ложных сообщений о минировании. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Во время допроса фигурант признал причастность к подготовке нападения на школу в Домодедове, которое удалось предотвратить. Также он сообщил об аналогичных преступлениях в других регионах.

В СК добавили, что обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою деятельность как на территории РФ, так и за ее пределами. Начиная с прошлого года, участники сообщества совершили более 20 поджогов автомобилей, а также рассылали ложные сообщения о минировании образовательных и соцобъектов в различных городах США и стран Европы.

У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций.

В управлении террористической сетью также принимали участие не менее трех граждан Украины и соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.