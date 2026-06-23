Налоговые долги россиян и бизнеса достигли рекордных 4 трлн рублей

Налоговая задолженность бизнеса и граждан к апрелю 2026 года достигла рекордных четырех трлн рублей, сообщают "Известия". За год сумма выросла на треть, что создает дефицит оборотных средств у компаний и риск блокировки счетов для частных лиц.

Издание отмечает, что рост задолженности происходит на фоне одного из самых жестких за последние годы режимов налогового контроля.

Эксперты связывают трудности бизнеса с высокой стоимостью заемных средств, ростом издержек и замедлением экономической активности. Сумма долга продолжает увеличиваться за счет начисления пеней и штрафов, что может привести к увеличению числа финансово нестабильных компаний и повысить риски банкротств в отдельных отраслях.

Как сообщалось, российский бизнес ускоренно уходит в долги перед бюджетом: за год число налоговых должников среди компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей выросло почти в полтора раза и превысило 156 тысяч, следует из данных, с которыми ознакомился Forbes. Проблема перестала быть уделом "нулевых" юрлиц и сместилась в сегмент реально работающих предприятий, где одновременно падает рентабельность и растет долговая нагрузка.