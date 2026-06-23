Детей из Челябинской области вместо "Артека" отправили в "Орлёнок"

Дети из Челябинской области отправятся отдыхать не в "Артек", который перестал принимать отдыхающих, а в другой лагерь.

По данным регионального министерства образования, 41 ребёнок следовал в "Артек", ещё семь – в "Алые паруса" (также в Крыму). В связи с изменением оперативной обстановки принято решение о перенаправлении всей группы в "Орлёнок".

В настоящее время дети и сопровождающие едут к новому пункту назначения. Там их разместят и обеспечат всем необходимым, пишет "Ъ-Южный Урал".