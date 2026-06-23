Власти еще одного региона объявили об ограничении продажи топлива

Ограничения по заправке топливом вводятся в Омской области во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, вводятся ограничения по литражу: 40 л - бензин, 80 л - дизельное топливо", - написал глава региона в Telegram-канале.

На трассовых АЗС устанавливается ограничение по бензину - 40 л, по дизтопливу - 200 л. На сжиженный углеводородный газ ограничения не распространяются.

Накануне в Саратовской области ввели ограничения на продажу топлива. Они будут действовать 23-30 июня. Лимит на отпуск бензина для физлиц составит не более 30 л на одну машину. Также сообщалось, что Иркутская область перешла на "ручной режим" регулирования ситуации с топливом.