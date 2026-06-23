Смерч полностью разрушил 32 дома в Кушве, пострадали 16 человек

16 человек пострадали, полностью разрушены 32 дома в свердловской Кушве, по которой вчера прошел смерч.

По сообщению МЧС Свердловской области, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Развернут 1 пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.

В правительстве региона уточнили, что в городе введен режим ЧС. Из пострадавших один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте.

Смерч повредил электросетевую инфраструктуру, под отключение электроэнергии попали более 4 тысяч частных домов. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередач. Без электроснабжения остаются более 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском.