Иркутская область перешла на "ручной режим" регулирования ситуации с топливом

В Иркутской области меняют порядок работы с топливом. Причина – удары ВСУ, которые вывели на западе страны из строя объекты нефтепереработки.

Читайте также: В Саратовской области ограничили продажу топлива

"Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Сегодня главная задача – обеспечить топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы, сельхозтехнику.

"Сейчас определяем потребность объема бензина для всех участников рынка, в том числе автомобилистов, на ближайшие три месяца", - написал губернатор.