На некоторых улицах Воронежа введен режим ЧС после ракетного обстрела

Режим ЧС введен в пределах некоторых улиц Железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ. Это необходимо для оперативной ликвидации последствий, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки серьезно повреждены верхние этажи одного производственного здания. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов.

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется", - написал Гусев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что при ударе по Воронежу ранены три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, ВСУ ударили по городу британскими ракетами Storm Shadow.