Суд временно закрыл кафе "Вилка-Ложка" в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга временно приостановил деятельность кафе "Вилка-Ложка" по ул. Баумана,1. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

11 июня там было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. На объекте отсутствовала исправная система освещения, из-за чего создавался риск загрязнения пищевой продукции. Также ведение документации мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства еды проводилось только фиктивно.

На продукции отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности. В кафе также не было исправного холодильного оборудования. Выявлен ряд и других нарушений.

"Общество с ограниченной ответственностью ООО "ГЛАВБОРЩ" признано судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте Фермерское кафе "Вилка-Ложка" (г. Екатеринбург. ул.Баумана, д.1) на срок 30 суток", - сообщили в суде.

Свою работу кафе прекратило 18 июня. Постановление суда подлежит немедленному исполнению.