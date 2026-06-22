Подавший сигнал тревоги самолет "Победы" приземлился в Махачкале

Рейс авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Гюмри–Москва и подавший сигнал бедствия, благополучно совершил посадку. Самолет сел на запасном аэродроме в Махачкале.

"На данный момент специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Напомним, Boeing 737-800 вылетел из армянского города Гюмри в 11:24 мск. Сигнал general emergency был подан в небе над Дагестаном, после чего самолет начал снижаться.