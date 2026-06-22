FT: Израиль добился "стратегической катастрофы" в Иране

Меморандум, подписанный США и Ираном, проигнорировал требования Израиля. Это стало для Тель-Авива "стратегической катастрофой", пишет Financial Times. Сейчас положение Израиля стало еще хуже, чем было до нападения.

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Планы свержения власти в Иране потерпели крах, власть там даже укрепилась в результате сплочения народа. Поражение еще и в том, что теперь США не координируют свои действия с Израилем. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Израиль очнуться и "трезво оценить реальность", а отношение президента США Дональда Трампа к Израилю охладело.

В октябре в Израиле должны состояться парламентские выборы, и положение премьера Биньямина Нетаньяху тяжелое.

Как пишет Iran.ru, израильский режим зашел в стратегический тупик в противостоянии с Ираном. Любые попытки возобновить бомбежки еще больше ухудшают ситуацию для Нетаньяху. Также он отстранен от переговоров и никак их не контролирует.