В Челябинске предприятие вчетверо увеличит выпуск теплоизоляционного материала

В Челябинске предприятие "Сота" расширяет производство изделий из вспененного пенополистирола. На это пойдёт льготный заём, полученный по программе "Проекты развития".

Деньги регионального Фонда развития промышленности помогут увеличить выпуск материала, широко применяемого в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, дизайне и других сферах. На расширение выделены 34 млн руб., из которых почти 27 млн – льготный заём, выданный на пять лет по ставке 3% годовых. Остальная часть – собственные деньги организации.

На средства займа купят необходимое оборудование, включая вспениватель цикличного типа, машину для вакуумного формирования блоков, упаковочную, формовочную и листорезательную машины, 3Д-фрезерный станок для обработки пенополистирола с четырех-осевым поворотным устройством, а также проведут строительно-монтажные работы, сообщает министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.