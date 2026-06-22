На Крымском мосту дважды за утро перекрывали движение

Крымский мост дважды за утро понедельника закрывали для движения автотранспорта, сообщили в его пресс-службе.

Сначала движение на мосту приостановили в 6:28 мск, ограничения продлились час. В 8.01 движение автотранспорта по Крымскому мосту было вновь временно перекрыто на 40 минут.

По информации на 9.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания более часа.

Минобороны РФ сообщало, что над Крымом минувшей ночью были сбиты БПЛА, их число не уточнялось.

Накануне в Крыму была ограничена подача электричества, а также на 22 и 23 июня введен полный запрет на отпуск топлива на АЗС гражданам – заправляются только государственные службы. Перед этим украинские беспилотники атаковали Керченскую паромную переправу, в Керчи погибли четыре человека, 28 получили ранения. Перевозки по маршруту Порт "Кавказ" — Порт "Крым" приостановлены. При этом с января 2026 года проезд по Крымскому мосту для большегрузов запрещен.