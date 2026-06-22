Жителя Артинского района отправили в колонию за убийство 19-летней давности

Артинский районный суд приговорил 45-летнего местного жителя к лишению свободы за попытку изнасилования и убийство девушки в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде было установлено, что 19 июля 2007 года примерно с 13.00 до 14.00 в лесном массиве около села Курки Артинского района местный житель напал на девушку, попытался надругаться над ней, а после решил убить, чтобы та его не выдала. Мужчина взял деревянное топорище и сдавил шею своей жертве, что привело к механической асфиксии и смерти. После этого осужденный закидал тело ветками и скрылся с места преступления.

Суд согласился с позицией гособвинения и назначил уральцу наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.