Власти Севастополя предупредили о возможном повторении землетрясения

Утром в понедельник, 22 июня, в Черном море недалеко от берегов Крыма произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. Магнитуда первого составила 3,7 (толчок произошел в 6 утра на расстоянии 26 км от Севастополя), второго – 4,4 (около 9 утра в 30 км от города), сообщил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

"Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Доверяйте только официальной информации", - сообщил губернатор Севастополя.

Сейсмологи попросили всех, кто почувствовал подземные толчки, сообщить об этом с указанием времени и координат.