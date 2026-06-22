В результате нападения мужчины с палкой на лагерь в Туве пострадали 14 детей

Число пострадавших от нападения мужчины в лагере "Орленок" в Туве детей выросло до 14. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы, добавили в ведомстве.

Ранее в министерстве образования региона сообщили, что травмы получили двое детей.

Напомним, в ночь на 21 июня на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина. По данным следствия, это был 24-летний ранее не судимый житель Кызыла, отдыхавший неподалеку. Используя в качестве орудия палку, он беспорядочно нанес удары несовершеннолетним, сообщили в СК. Скрутить мужчину смогли сотрудники лагеря. Они передали его прибывшим сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".