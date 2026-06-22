Опрос: екатеринбуржцы считают лучшим отпуском отдых в России

Жители Екатеринбурга рассказали, где хотели бы провести идеальный отпуск. Опрос на эту тему нынешним летом провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 41% екатеринбуржцев считают лучшим вариантом отпуска отдых в России. 31% отдали предпочтение зарубежным поездкам, а 28% не смогли определиться.

В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха уральцев стали Сочи и Адлер (11%). Еще 11% предпочитают отдых дома. Крым занял третье место с 7% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 6%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5%, Байкал – 4%.

Среди заграничных направлений для отпуска лидирует Турция (14% голосов). Второе место у Италии (11%), а замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 4% набрали Египет, Китай и Греция, по 3% – Вьетнам, Испания и Франция.

Ранее жители Екатеринбурга признались, что испытывают стресс, когда возвращаются на работу из отпуска.