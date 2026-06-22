Зеленский пригрозил Навроцкому, что он плохо кончит

После лишения высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла Зеленский обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в политических амбициях и провокации "антиукраинских настроений". Он сравнил Навроцкого с бывшим премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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"Думаю, это закончится плохо для него", - пригрозил киевский главарь.

Зеленский считает, что действия Навроцкого объясняются попыткой набрать политические очки на антиукраинских настроениях. Навроцкий борется за премьерское кресло своей партии с премьером Дональдом Туском. И Киев здесь ни при чем. При этом новый виток прославления украинских нацистов, участвовавших в массовом уничтожении поляков, он не упомянул. Зато в своем привычном стиле нахамил президенту Польши, как ранее хамил Орбану из-за его фигуры.

"Кароль - это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного по-другому выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу", - сказал Зеленский.

Сам он на следующий же день отослал орден почтой и упрекнул Польшу в том, что этим орденом были награждены Екатерина Вторая, Бенито Муссолини и Герхард Шредер. Зачем он его вообще принял в 2023 году - на этот вопрос он не ответил.

Недавно Навроцкий подчеркнул, что в случае поддержки бандеровщины Киеву не видать членства в ЕС и НАТО.