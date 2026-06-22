Подвиг в Родинском: боец Артем Якут спас ребенка от удара дрона

Российский военнослужащий Артем Якут совершил героический поступок в прифронтовом городе Родинское на территории ДНР. Во время эвакуации мирных жителей боец фактически выступил в роли живого щита для одиннадцатилетнего ребенка. В интервью агентству ТАСС участник событий восстановил хронологию опасного момента.

Когда группа выводила мальчика из зоны обстрела, противник направил на них FPV-дрон. В ту секунду, когда беспилотник пошел на таран, Артем Якут мгновенно накрыл ребенка своим телом. Солдат принял основной удар на себя и получил серьезные осколочные ранения, но спас жизнь школьнику. Благодаря решительности бойца мальчик не получил ни одной царапины.

Сразу после атаки военные успешно доставили спасенного ребенка в безопасный тыловой район.

Ранее российские средства ПВО успешно отразили массированную атаку на столицу, уничтожив в небе 59 вражеских беспилотников. По словам главы города, защитники неба вовремя обнаружили и ликвидировали все воздушные цели, которые пытались прорваться к мегаполису ранним утром в понедельник.