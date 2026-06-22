Иран и США договорились по Ормузу

Иран и США достигли предварительной договоренности о создании особого механизма для безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Накануне иранская делегация решила прекратить четырехсторонние переговоры с участием США в Швейцарии из-за провокационных заявлений американской стороны. Американский президент Дональд Трамп заявил иранской стороне, что в случае закрытия Ормузского пролива у них не останется страны. Иранская делегация требовала от американских переговорщиков извинений за эти угрозы, которые американцы принести отказались. В свою очередь, иранцы изначально отказались от рукопожатий и совместного фото.

Сегодня, однако, должна продолжиться работа технической группы. Катар и Пакистан, выступающие в роли посредников, представят документ, в котором будут зафиксированы ключевые договоренности. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что в ходе дискуссий в Швейцарии, при содействии Катара и Пакистана, Тегеран согласовал ряд важных вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов. Теперь их надо зафиксировать документально.

Катар и Пакистан также подтвердили наличие договоренности Ирана и США о создании специального подразделения по урегулированию с участием посредников, которое будет следить за прекращением военных действий везде, включая Ливан.