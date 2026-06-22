Уралец отправился на СВО, чтобы выплатить 1,5 млн рублей алиментов

На Среднем Урале судебные приставы взыскали 1,5 млн рублей алиментов с жителя Алапаевска. Чтобы выплатить деньги, мужчине пришлось отправиться на СВО.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, 37-летний житель Алапаевска был обязан выплачивать алименты своей 15-летней дочери, но не делал этого. Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей".

Осознав все последствия привлечения его к уголовной ответственности, уралец подписал контракт с Минобороны РФ на участие в СВО. После получения выплат отец полностью погасил задолженность по алиментам в размере около 1,5 млн рублей. Как отметили в ГУФССП, деньги уже перечислены девочке.

Напомним, весной на Урале судебные приставы смогли поймать должника по алиментам, заказав у него услугу по установке натяжного потолка.