Заминированные денежные купюры обнаружены в поселке Михайловка Запорожской области

Заминированные денежные купюры обнаружены в поселке Михайловка Запорожской области. Информация об этом опубликована администрацией населенного пункта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемые родители! Просим вас немедленно провести беседу с детьми! Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их", - говорится в сообщении администрации.

Там напомнили, что есть реальные случаи, когда дети получали тяжелые травмы, пытаясь подобрать такие "ловушки". В одном из инцидентов в Красногорске мальчик лишился нескольких пальцев из-за взрыва устройства, замаскированного под купюру.



