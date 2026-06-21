Сегодня, 21 июня, с 9.00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.



Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.



"О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.