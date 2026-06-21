В Тыве пьяный мужчина проник в детский лагерь "Орленок" и напал на детей

В Тыве на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина. Он зашел в корпус лагеря детского отдыха, избил детей и повредил мебель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции региона.

Скрутить мужчину 2001 года рождения смогли сотрудники лагеря. Они передали его прибывшим сотрудникам полиции.

Пострадавших детей осмотрели медики. Им была оказана необходимая помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.