В России открыли прием документов в вузы: абитуриентов ждут новые правила

Российские университеты начали принимать документы от абитуриентов на все уровни образования. В этом году вузы планируют зачислить около 1,5 миллиона человек. Государство выделило более 620 тысяч бесплатных мест, из которых 83 тысячи отвели под целевой прием. Больше всего целевых квот получили медицинские, инженерные и педагогические направления. Теперь система четко определяет заказчиков и регионы, где выпускники будут работать после учебы, пишет РИА Новости.

Поступающие могут подать заявление тремя способами: через "Госуслуги", почтой или лично. В приемную комиссию нужно принести паспорт, аттестат или диплом, а также документы о достижениях и льготах. В этом году министерство ввело "день тишины" - в дни выхода приказов о зачислении менять данные в заявлении нельзя. Также изменились правила для выпускников колледжей: они сдают внутренние экзамены в вузе только в том случае, если продолжают учиться по своему профилю.

Сроки подачи документов зависят от выбранной формы обучения. Поступающие на бюджет по результатам ЕГЭ должны подать бумаги до 25 июля, а на платные места - до 20 сентября. Магистры могут занять бюджетные места до 20 августа. Одновременно с вузами набор начали колледжи и техникумы, которые предлагают 880 тысяч бесплатных мест. В пяти регионах России, включая Костромскую и Ульяновскую области, подать документы в колледжи теперь можно через специальный онлайн-сервис.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российской экономике и рынку труда не требуется поголовное наличие дипломов вузов у всех граждан. По его словам, десятилетиями сложившийся массовый спрос заставляет почти каждого выпускника школы поступать в университет, однако такая ситуация не является правильной.