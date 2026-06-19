Объем инвестиций в Кировской области планируют увеличить в 3 раза

На прошедшей конференции «Единой России» лидер регионального отделения партии, губернатор Кировской области Александр Соколов акцентировал внимание на том, для выполнения Народной программы партии необходима сильная экономика.

В Кировской области с 2021 года валовой региональный продукт вырос вдвое и достиг 740 миллиардов рублей. Собственные доходы консолидированного бюджета с 2022 года увеличились в полтора раза – до 93 миллиардов.

"Задача – к 2036 году увеличить валовой региональный продукт в три раза, то есть до 2,5 триллиона рублей. Именно такие цели соответствуют масштабу задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", – подчеркнул глава Кировской области.

По словам губернатора, главный приоритет в развитии экономики Кировской области – это промышленный комплекс. Предприятия региона выходят на новые рынки, внедряют технологии. Индекс промышленного производства в Кировской области по итогам 4 месяцев текущего года составил 107% – это второе место в ПФО и 17-е по России.

В регионе созданы химический, мебельный, станкостроительный кластеры и кластер индустрии детских товаров. В 2026 появятся биотехнологический и пищевой кластеры.

Много высокотехнологичных проектов в агропромышленном комплексе. По данным Минсельхоза России, в Кировской области за последние 5 лет объем производства мяса птицы увеличился почти в 8 раз.

Развитие экономики стало возможным благодаря притоку инвестиций. В 2025 году объем инвестиций превысил 140 миллиардов рублей. Цель – к 2030 году увеличить объем инвестиций почти в 3 раза, до 400 миллиардов рублей.