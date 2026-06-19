Тюменский суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на девочку в лифте

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 32-летнего Мураджона М., обвиняемого в совершении насильственных действий в отношении 12-летней девочки, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По версии следствия, преступление было совершено 16 июня 2026 года в лифте дома № 115А по улице 30 лет Победы в Тюмени.

В суде обвиняемый признал вину и не возражал против избрания меры пресечения. Суд заключил его под стражу до 15 августа 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.