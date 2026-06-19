Вьетнам меняет правила въезда

С 22 июня 2026 года всем иностранным туристам, которые прилетают во Вьетнам, придется заполнять электронную карту прибытия - это новое обязательное правило. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Правило действует во всех международных аэропортах страны, в том числе в Нячанге.

Чтобы получить нужный для пограничного контроля QR‑код, надо заполнить анкету на сайте Миграционной службы Вьетнама. Сделать это можно не раньше чем за 72 часа до вылета. Анкета есть на русском языке - в ней нужно указать данные паспорта, информацию о визе, даты пребывания в стране и адрес проживания. На паспортном контроле пограничники будут проверять именно QR‑код.

Правило касается всех иностранцев, включая россиян, - неважно, въезжают они по электронной визе или пользуются 45‑дневным безвизовым режимом. Исключение сделают только для дипломатов и транзитных пассажиров, которые не выходят из контролируемой зоны аэропорта.