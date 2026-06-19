Минобороны: в лабораториях на Украине изучали биооружие

Минобороны РФ рассказало о новых данных по биолабораториям на Украине. На брифинге генерал‑лейтенант Алексей Ртищев, который руководит войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, сообщил, что в ходе специальной военной операции военные получили документы о сути исследований в этих лабораториях, сообщает РИА Новости.

По его словам, работы там не связаны с главными проблемами здравоохранения Украины - например, с социально значимыми болезнями. Основное внимание ученые уделяли изучению опасных свойств возможных компонентов биологического оружия и патогенов, которые могут навредить экономике страны.

Всё началось в 2005 году: тогда Минобороны США и Минздрав Украины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере недопущения распространения патогенов и технологий для создания биооружия. Проекты контролировало Управление по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА), а украинские специалисты почти не могли попасть в лаборатории и узнать детали исследований - работы вели в большой секретности.

Сведения о лабораториях, которые раньше озвучивали МИД и Минобороны России, подтверждают документы американской нацразведки. В мае 2026 года глава нацразведки США Тулси Габбард объявила, что начнет расследовать, как прежняя американская администрация финансировала 120 зарубежных биолабораторий - более 40 из них находятся на Украине.

Ранее следственный комитет РФ сообщил, что получил данные о том, как Минобороны США финансировало на Украине разработку биологического оружия массового поражения. В военно‑биологических целях использовали возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии