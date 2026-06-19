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Фото: Накануне.RU

Экс-депутата Госдумы Юрия Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании

Бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо заочно арестовали. Ранее он был объявлен в федеральный розыск.

Экс-парламентария подозревают в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Сам Напсо заявляет, что не виноват и будет обжаловать заочный арест. Обжаловать будет заочно, так как сейчас находится "на лечении в ОАЭ", пишут "Ведомости".

Дело об изнасиловании было возбуждено по заявлению бывшей помощницы Напсо. Эпизод относится к 2023 году, тогда девушке было 19 лет.

Интересно, что это уголовное дело в начале 2026 года прекратили из-за того, что Напсо на тот момент являлся членом участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону от партии "Справедливая Россия" – в отношении таких лиц уголовные дела расследуются в особом порядке. Но уже в феврале дело было открыто повторно.

Весной 2025 года Напсо лишили мандата депутата Госдумы за отсутствие на рабочем месте более 200 дней без уважительной причины. В том же году по иску Генпрокуратуры были изъяты активы, принадлежавшие родственникам и доверенным лицам экс-депутата – обвинение заявило, что имущество нажито с нарушением антикоррупционного законодательства.

Теги: юрий напсо, арест, розыск


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