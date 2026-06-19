Оставлен под арестом замгубернатора Челябинской области Фалейчик

В Москве продлён арест бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Решение принял Басманный райсуд.

Он останется в СИЗО ещё на месяц. Об этом сообщил "Ъ-Южный Урал" источник в правоохранительных органах.

Фалейчику предъявлено обвинение в том, что в 2021-23 гг., занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 млн руб. от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность".