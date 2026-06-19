Учителя и репетиторы возмущены заданиями на ЕГЭ по английскому

В этом году, чтобы хорошо сдать ЕГЭ по английский языку, нужно не только знать язык, но и ориентироваться в истории и культуре России, иначе можно обидно потерять баллы. Об этом в своих роликах рассказывают учителя и репетиторы.

Одна учительница говорит, что, к примеру, был вопрос, в честь какого события празднуется День народного единства. Она и сама не знает, и многие выпускники тоже.

"Это уже не экзамен на знание английского языка - это экзамен на знание истории России, а это уже совсем другой предмет. Да, у нас есть информация в кодификаторе, что будут праздники. Но там также есть и тема здоровья. Так что, мы теперь будем спрашивать, в каком году была изобретена вакцина от гриппа? Поэтому мне очень обидно за ребят, которым попался такой вопрос", - рассказала она.

В комментариях мнения разделились. Многие не понимают возмущения, указывая, что в 18 лет родную историю надо знать. Другие с этим согласны, но отмечают, что написать об этом на английском, подобрав точные слова, - это очень непросто.

Два преподавателя возмущены появлением на Дальнем Востоке в одном из заданий базового уровня слова commemorate (чтить память) в вопросе о Дне Победы. Но это слово - явно не базовый уровень.

В советское время практически все темы в учебниках английского языка были посвящены России. Но с 90-х в новых учебниках английского почти исключительно стала рассматриваться культура и быт Англии и США.