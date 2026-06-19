Приемная кампания в УрФУ стартует в новом формате

В эту субботу, 20 июня, в Уральском федеральном университете стартует приемная кампания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, в этом году она начнется в новом формате под названием "Доброе утро с ректором". Первые абитуриенты встретятся с главой вуза Ильей Обабковым в неформальной обстановке.

Встреча пройдет на площадке перед главным учебным корпусом на улице Мира, 19. Будущие студенты смогут задать вопросы о поступлении, обучении и студенческой жизни в целом. Начало встречи с ректором в 10 часов.

Напомним, что выпускной в Уральском федеральном университете пройдет в конце июня.