На очередном заседании Думы Астраханской области одобрены меры соцподдержки

На состоявшемся очередном заседании Думы Астраханской области под председательством спикера Игоря Мартынова были одобрены меры социально поддержки граждан.

По итогам рассмотрения депутатский корпус принял в двух чтениях проект закона, внесенный Правительством Астраханской области.

Внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области. На пленарном заседании принят законопроект, внесенный Правительством региона, который направлен на совершенствование предоставления ежемесячного пособия на ребенка.

Установлены следующие размеры пособий:

- 762,74 рубля на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет в семьях, нуждающихся в поддержке;

- 1525,46 рубля на каждого ребенка до 18 лет в студенческих семьях, нуждающихся в поддержке;

- 1525,46 рубля на каждого ребенка-инвалида до 18 лет в семьях, нуждающихся в поддержке.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин внес на рассмотрение депутатского корпуса ряд инициатив в части приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами.

Так, парламентарии приняли законопроект о расширении перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Право на такую помощь получили лица, которые ходатайствуют о признании их вынужденными переселенцами, беженцами либо получили временное убежище в России. При этом дата прибытия и страна выбытия не имеют значения. Помощь будет оказываться по вопросам социальной поддержки, признания статуса вынужденного переселенца, беженца, получения временного убежища или гражданства РФ.

Кроме того, по инициативе главы региона устанавливается, что глава муниципального образования приобретает статус выборного должностного лица местного самоуправления и приравнивается к лицам, замещающим государственные должности Астраханской области. Проект закона принят в первом чтении.

Поддержан проект закона «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Астраханской области»

По инициативе депутата Думы Астраханской области Тимофея Щербакова парламентарии рассмотрели проект закона, которым предлагается установить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, строениях, помещениях, которые используются для непосредственного осуществления образовательной и медицинской деятельности, физической культуры и спорта.

Рассмотрев проект закона, запрещающий продажу энергетических напитков, Дума Астраханской области поддержала его в первом чтении

В ходе заседания регионального парламента были назначены члены избирательной комиссии Астраханской области.

В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса в региональный парламент поступили предложения по новым кандидатурам.

Кандидатура Ольги Михайловой внесена Региональной общественной организацией «Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»». Кандидатура Елены Олейниковой предложена Союзом «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов».

По итогам обсуждения кандидатуры признаны соответствующими установленным требованиям и назначены в избирательную комиссию Астраханской области.

Также на пленарном заседании были заслушаны сообщения и предложения политических партий, не представленных в Думе Астраханской области.

Отметим, что во исполнение Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» политические партии, не представленные в Думе Астраханской области, ежегодно приглашаются для выступления на пленарном заседании регионального парламента. Кроме того, в соответствии со статьей 167 Регламента Думы Астраханской области непарламентские партии ежегодно имеют право принимать участие в пленарных заседаниях.

Так, председатель Совета регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» Владимир Сухарев высказал мнение о вывесках, расположенных на магазинах и зданиях в Астрахани, которые должны соответствовать нормам благоустройства.

Заместитель председателя Астраханского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» Ринат Ишмаметов высказал предложения о сохранении и развитии исторического своеобразия города Астрахани.

«Представители политических партий, не представленных в Думе Астраханской области, также могут принимать участие в обсуждении наиболее важных вопросов, рассматриваемых на пленарных заседаниях. Например, рассмотрение проекта бюджета региона или отчёта о его исполнении. Благодарен коллегам за совместную конструктивную работу. Депутаты областного парламента всегда готовы вести диалог с любыми политическими партиями», — подчеркнул Игорь Мартынов.