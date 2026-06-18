За сутки над российскими регионами сбили почти тысячу украинских БПЛА

Силами ПВО РФ за последние сутки было сбито 992 украинских беспилотника самолетного типа, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", десять управляемых авиабомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

Только на Москву и Подмосковье было направлено около 200 беспилотников, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Известно, что был поврежден Московский НПЗ, торговый центр "Садовод", также в результате падения обломков одного из беспилотников загорелся торговый центр "МЕГА Белая Дача".

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате беспилотной атаки в Подмосковье пострадали 16 человек. О пострадавших в самой столице не сообщается.

Из-за воздушной угрозы были закрыты все московские аэропорты, что привело к серьезным транспортным сбоям. По подсчетам СМИ, было задержано или отменено около 500 рейсов, которыми должны были улететь или прилететь более 10 тыс. пассажиров. Авиакомпании экстренно корректируют свои расписания, чтобы вернуться к штатной работе.