Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Москва передает Киеву останки 522 человек, взамен получит 33 тела, передает РБК со ссылкой на депутата Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО за последние сутки сбили почти тысячу украинских беспилотников. По данным ведомства, сбиты 992 дрона, 4 крылатые ракеты "Фламинго", 10 управляемых авиабомб и 3 снаряда HIMARS.