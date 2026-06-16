Депутаты предлагают давать в рекламе интернет-ссылки для ознакомления с товаром

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается в рекламе основную информацию размещать не мелким шрифтом и не произносить скороговоркой, а давать ссылку на сайт или страницу в интернете, где человек может все узнать полностью и в спокойной обстановке.

Авторы отмечают, что потребитель просто не в состоянии усвоить информацию, которая формально представлена, но фактически не может быть воспринята.

"Мы предлагаем простой и понятный подход: всю обязательную информацию сохраняем в полном объеме, но переносим ее в удобный цифровой формат — на официальный сайт продавца или организатора. А в самой рекламе остается только короткая отсылка — ссылка или QR-код, где можно спокойно и без спешки ознакомиться со всеми деталями", — написал соавтор инициативы депутат Антон Немкин.

Если ссылка неверная или сайт не работает, то такая реклама будет считаться недостоверной. Ведь сегодня люди принимают решения в интернете, где знакомятся с товаром, условиями акций и т.п. И законодательство должно учитывать эту реальность, заключил депутат.

В 2025 году объем рынка розничной интернет-торговли в России достиг 13,4 трлн рублей, увеличившись за год на 19%. Количество онлайн-заказов составило 8,3 млрд — рост на 24%.