Трамп высказался о разговорах с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп высказался о своих разговорах с российским и украинским коллегами.

"У нас вчера были отличные разговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я считаю, что мы, возможно можем что-то сделать, правда. Думаю, они оба открыты к этому", - приводит РБК слова Трампа, сказанные журналистам на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

14 июня Владимир Путин по телефону поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Беседа носила дружеский, откровенный характер и продолжалась 55 минут. Лидеры обсудили ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон.

Трамп акцентировал необходимость прекращения военных действий на Уккраине. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "Семёрки". Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя.