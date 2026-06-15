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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Евросоюз расширил черные списки: под санкции попали еще 80 человек и компаний

Совет ЕС ввел дополнительные санкции против 80 человек и организаций из России и стран СНГ. Власти опубликовали соответствующие постановления в "Официальном журнале ЕС", пишет ТАСС. Евросоюз принял эти меры, так как страны блока еще не согласовали основной 21-й пакет санкций. Теперь фигурантам списков нельзя въезжать в Европу, их активы там заморозят, а европейским компаниям запретят любое сотрудничество с ними.

В новые списки попали Генпрокурор РФ Александр Гуцан, адвокат Павел Астахов и митрополит Тихон. Ограничения коснулись многих журналистов и блогеров, включая Анатолия Кузичева, Кирилла Федорова, Марию Волковскую и сотрудников RT. Также под санкции попали четверо граждан Молдавии, предприниматель из Азербайджана и руководители "Ростеха" Олег Евтушенко и Бекхан Оздоев.

Среди организаций в черном списке оказались компании "Лукойл - Западная Сибирь" и "Газпромнефть шиппинг", Ижевский авиазавод, НПО им. Лавочкина и Президентский фонд культурных инициатив. Также ЕС запретил контакты с разработчиком систем распознавания лиц Ntechlab и военным технополисом "ЭРА". В списки попали и зарубежные фирмы: "Изовак" из Белоруссии и Global Ship Solutions из Азербайджана.

Евросоюз разделил санкции по разным категориям: за "ситуацию внутри России" и за "дестабилизацию ЕС". Часто власти включают одних и тех же людей сразу в несколько списков. Брюссель делает это специально, чтобы максимально запутать процедуру и не дать отменить санкции в будущем.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия планирует поименно внести всех российских участников СВО в черный список, чтобы запретить им въезд в страны ЕС. По ее словам, специалисты подтверждают техническую возможность такого плана, так как у Европы есть разведданные о бойцах. 

Теги: евросоюз, санкции, список


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