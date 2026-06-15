В Петербурге снова не будет морского парада в День ВМФ России

Минобороны России не планирует в 2026 году проводить главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 26 июля – в день Военно-морского флота РФ, пишет "Фонтанка" со ссылкой на командование ВМФ. В 2025-м году парад также не проводился.

Традиция проводить главный военно-морской парад в последнее воскресенье июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде появилась в 2017 году.

В Минобороны сообщили, что речи об отмене мероприятия не идет, поскольку подготовка к нему даже не начиналась.