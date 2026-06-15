Главпочтамт Екатеринбурга примет участие в Ural Music Night

Главпочтамт Екатеринбурга впервые примет участие в музыкальном фестивале Ural Music Night.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФПС Свердловской области, историческое здание на проспекте Ленина, 39 превратится в концертную площадку. 19 июня программа объединит сразу несколько музыкальных направлений, от акустики до электроники, и будет идти с 18:00 до 23:00.

На почте выступят группа "Графит" из Каменска-Уральского и битмейкер, автор текстов, режиссер и видеомейкер Розатов.

"Высота потолков, акустика и архитектура Главпочтамта, построенного в середине XX века, создают уникальную атмосферу, которую не найти в стандартных клубах или барах", - отмечают организаторы.

Площадка рассчитана на всех гостей фестиваля без возрастных ограничений.

Ранее сообщалось, что в этом году Ural Music Night также пройдет на двух православных площадках Екатеринбурга.