В Югре действуют семь лесных пожаров

В четырех районах Югры действуют семь лесных пожаров, общая площадь которых составляет 844,1 га, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожары бушуют в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах.

Участие в ликвидации принимают 133 человека, задействована авиатехника, один очаг площадью 71 га локализован. Днем ранее в регионе было зарегистрировано восемь новых лесных пожаров. Два пожара потушены на площади 569,2 га.

Всего с начала года в Югре потушили уже 103 лесных пожара и 25 - ландшафтных. Общая площадь составила 4379,24 и 1698,26 га соответственно.