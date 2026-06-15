Приморье заменит Турцию: Владивосток станет главным курортом России

Владивосток и морское побережье Приморского края в ближайшие десятилетия могут обогнать по популярности привычные места отдыха россиян. Telegram-канал SHOT опубликовал прогноз, согласно которому регион превратится в полноценную зону пляжного досуга.

Специалисты выяснили, что за последние 60 лет средняя температура в Приморье выросла на 1,5 градуса. Теперь морская вода в бухтах прогревается сильнее. В августе и сентябре ее температура доходит до +25 градусов. Это ставит край в один ряд с Сочи и Анапой.

Особое внимание эксперты уделяют заливу Петра Великого, где вода остается аномально теплой даже в начале октября. Сотрудники Института Мирового океана ДВФУ считают, что через 15-20 лет побережье Приморья станет мощным туристическим узлом. По их мнению, регион сможет конкурировать даже с курортами Египта.

Однако климатические перемены создают и серьезные проблемы. Эксперты ждут усиления тайфунов, частых наводнений и подъема уровня моря. Кроме того, океанологи предупреждают об угрозе со стороны акул. Хищники уже сейчас заплывают в местные воды, а в будущем станут появляться в бухтах еще чаще.

Ранее на "Госуслугах" запустили сервис для быстрого оформления разрешений на посещение заповедников и парков. Теперь туристы могут в одном месте купить билеты, зарегистрировать автомобиль и выбрать маршрут для активного или спокойного отдыха с помощью интерактивной карты.