Минобороны: Киево-Печерскую Лавру поразила ракета Patriot

Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности, заявили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

В ночь на 15 июня киевские власти заявили, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание. Пожар охватил крышу Успенского собора.

Как сообщило Минобороны, ночью российские войска нанесли массированный удар возмездия по военным целям на Украине. Целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также аэродромы противника и территориальные центры комплектования.