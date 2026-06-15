В Госдуме анонсировали дифференцированную ставку семейной ипотеки с 1 июля

Семейная ипотека с дифференцированной ставкой начнет действовать с 1 июля 2026 года, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают", - цитируют парламентария РИА Новости.

При этом за две недели до 1 июля правительство все еще не определило порядок снижения льготной ставки в зависимости от числа детей в семье заемщиков. Аксаков констатировал, что "дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись". Ответственными за введение дифференциации ведомствами являются Минфин и Минстрой.

Сейчас для всех регионов и семей ставка по семейной ипотеке составляет 6%, первоначальный взнос – от 20%, максимальная стоимость жилья по программе для регионов – 6 млн руб., для Москвы Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти – 12 млн руб.