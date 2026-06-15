На Холмогорском месторождении "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" запущена уникальная буровая

На Холмогорском месторождении введена в эксплуатацию мобильная буровая установка нового поколения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

Инновационный комплекс – полностью российская разработка, выполненная по техническому заданию "Газпром нефти". В отличие от буровых, которыми нефтяники пользовались прежде, новое оборудование обладают большей грузоподъемностью, высокой мобильностью, оно более безопасно и экологично.

Установка может быть задействована при бурении скважин любого типа, в том числе сложных горизонтальных. Они используются при добыче трудноизвлекаемых запасов, доля которых в портфеле предприятия ежегодно растет.

Генеральный директор "Газпромнефть Ноябрьскнефтегаза" Иван Петров отметил, что новая буровая позволит сформировать новый подход к освоению сложных месторождений.

"На Холмогорском месторождении мы разрабатываем отложения ачимовской нефти, которая относится к трудноизвлекаемым запасам и требует высокотехнологичных решений для эффективной добычи. Одной из таких опций является внедрение буровых установок нового поколения – по ряду характеристик, таких как безопасность, энергоэффективность, точность и скорость бурения, они превосходят ранее используемые аналоги в несколько раз", - подчеркнул он.

Благодаря современным решениям установка поможет сократить сроки строительства скважин на 7%, а время перемещения от одной скважины к другой – более, чем в два раза. Корректировать параметры бурения в реальном времени позволяет цифровая платформа.

Как пояснил руководитель программ эксплуатационного бурения "Нефтесервисных решений" Динар Ульданов, современные быстромонтируемые комплексы разработаны специально под проект обновления буровых установок "Газпром нефти" и предназначены для строительства скважин различного уровня сложности.

"За счет своей мобильности, при корректировках производственной программы, установки могут быть быстро перенаправлены на другие объекты. Это является весомым фактором при принятии оперативных решений и обеспечивает максимальную эффективность использования оборудования. Новые комплексы будут задействованы на разных месторождениях компании", – рассказал он.

Генеральный директор буровой компании "Нафтагаз" Сергей Кочнев также обратил внимание на то, что по конструкции новые буровые значительно превосходят прежние модели.

"Мы заложили три главных инженерных козыря: оптимизированную геометрию, быстроразъемные соединения и серию технологических доработок. Каждая такая буровая дает возможность надежнее защищать людей и оборудование, а также быстрее выполнять производственные операции. Еще один важный параметр: новые установки собираются не дольше 20 суток. Все монтажные работы выполняются силами буровой бригады, без привлечения дополнительных средств и специалистов, что значительно ускоряет процесс переезда на следующий производственный объект", – отметил он.