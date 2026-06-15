Вместо "запаздывающих" СМС: в России предложили внедрить умное оповещение о ЧС

Жители регионов жалуются на плохую работу экстренных уведомлений. Часто СМС о наводнениях или атаках беспилотников приходят спустя два часа после начала происшествия. Специалисты объясняют: обычные сообщения рассылаются по очереди каждому абоненту. Когда нужно предупредить миллион человек, сеть моментально зависает, и информация доходит до людей слишком поздно. Кроме того, процесс согласования тревоги между ведомствами и чиновниками занимает слишком много времени, рассказали "Известия".

Эксперты предлагают внедрить технологию Cell Broadcast, которую успешно используют в США, Японии и Европе. В отличие от СМС, она передает сигнал напрямую от базовой станции на все смартфоны в округе одновременно. Такое уведомление мгновенно всплывает на экране с громким звуком, который невозможно пропустить или отключить. Система позволяет оповещать людей точечно - в пределах одного поселка или даже квартала, не создавая лишней паники в соседних районах.

В России эту технологию тестировали еще в 2012 году, но тогда внедрение остановили из-за обилия кнопочных телефонов и споров о финансировании. Сейчас технические преграды исчезли, так как современные смартфоны поддерживают Cell Broadcast по умолчанию. Российские разработчики уже создали готовые программные модули, однако власти пока не определили сроки запуска системы. Пока регионы тратят сотни миллионов рублей на старые сирены и громкоговорители, которые часто оказываются неэффективными.

Ранее сообщалось, что МЧС России планирует внедрить систему экстренного оповещения через домофоны по всей стране. Глава ведомства Александр Куренков сообщил, что технологию уже используют в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также успешно протестировали в Санкт-Петербурге, Липецкой, Владимирской областях и Пермском крае. Домофоны дополнят привычные сообщения по радио и телевидению, став важной частью системы безопасности.