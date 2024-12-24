Домофоны начали использовать для экстренных оповещений в приграничных регионах России

Домофоны начали использовать для экстренных оповещений в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом РИА Новости рассказал глава МЧС Александр Куренков.

Также новую систему уже протестировали в Липецкой и Владимирской областях и в Санкт-Петербурге.

"В Пермском крае на домофоны жителей попробовали передавать экстренную информацию от мобильного приложения "МЧС России" — получилось", —сказал Куренков.

По словам главы ведомства, домофоны станут частью системы оповещения населения по всей России. Но они не заменят ее основные виды: радио- и телевещание.

Ранее мы писали, что военные силы России проработают систему оповещения граждан Украины в случае новых ударов баллистическими ракетами "Орешник". Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков,.

"Я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но они будут военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы гражданское население получало информацию", — сказал представитель Кремля.

Другие подробности пока неизвестны.