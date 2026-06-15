Треть родителей хотели бы, чтобы их дети учили китайский язык

По данным опроса образовательной платформы Skyeng, каждый третий родитель в России (31%) рассматривает китайский язык как ценное направление для обучения своих детей. Это свидетельствует о растущем понимании роли Китая в мире и его языка для будущей карьеры.

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Китайский язык интегрируется в образовательные программы, выступая как самостоятельный предмет или как дополнение к английскому. 13% родителей считают его основным иностранным языком, а 18% - дополнительным. Эти данные почти совпадают с данными SuperJob, что 28% родителей считают китайский язык для детей полезным, а 11% - что изучать его было бы желательно.

Основным стимулом для выбора китайского является возрастающее экономическое могущество Китая (так ответили 42%). Родители видят прямую связь между знанием китайского и будущими карьерными перспективами. Уверенность в том, что владение китайским обеспечит их детям конкурентное преимущество на рынке труда, разделяют 37% опрошенных. Кроме того, 18% родителей отмечают его благотворное влияние на когнитивные функции - мышление и память, передает ТАСС результаты опроса.

Основным иностранным языком, однако, россияне по-прежнему безоговорочно считают английский. Китайский становится более популярным, но число его носителей начало снижаться, а население Китая, при продолжении нынешних демографических тенденции, к концу века сократится почти в три раза.