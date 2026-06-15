ВС РФ в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по ОПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар возмездия по военным целям на Украине, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также аэродромы противника и территориальные центры комплектования.

Массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и ударными БПЛА. Все цели атаки достигнуты, добавили в министерстве.