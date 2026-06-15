На Украине представили реформу ВСУ

Минобороны Украины представило проект давно обещанной реформы службы в ВСУ.

Самое главное новшество - вводится система контрактов и отсрочек. Обещают очень большие деньги тем, кто воюет на передовой. Контракт предусматривает конкретные сроки службы и дальнейшую отсрочку от новой мобилизации, которая может быть от нескольких месяцев до трех лет.

Пехоте и штурмовикам обещают от 300 тысяч гривен в месяц (около 600 тысяч рублей), а максимальные выплаты - 460 тысяч (около 900 тысяч рублей). Обещают и дополнительные выплаты - до 100 тысяч гривен за каждого взятого в плен военнослужащего ВС РФ. Однако зависеть они будут от командира подразделения, который подает данные. А начисление "боевых" в ВСУ насквозь пронизано коррупцией, говорят все, кто там воевал, напоминает украинское издание "Страна". Полноценной демобилизации не предусматривается.

Киевский режим не скрывает, что повышает выплаты для привлечения иностранцев. Их доля в штурмовых подразделениях должна достигнуть 50%. Министр обороны Михаил Федоров говорит, что это необходимо для того, чтобы уменьшить потери среди украинцев.

В украинских соцсетях подавляющее большинство комментариев резко отрицательные. Люди недовольны реформой и воспринимают ее как хитрую и несправедливую. А депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал реформу "абсолютным коммуникационным провалом".